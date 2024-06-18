Предсказан массовый отказ россиян от ипотеки

Замглавы Банка «Дом.рф» Медведев: выдача ипотеки в России может упасть на 35 %

В 2024 году россияне могут массово отказаться от ипотеки — объемы выдачи жилищных кредитов в стране рискуют упасть на 35 процентов по сравнению с 2023-м. Снижение спроса предсказал вице-президент Банка «Дом.рф» Антон Медведев на форуме «Движение» в Сочи, передает ТАСС.

«Мы ожидаем сокращение спроса во втором полугодии, но с учетом достаточно сильного первого полугодия коррекция рынка в части спроса не должна превысить 35 процентов», — рассказал замглавы финансовой организации.

По данным банка, в 2024 году россиянам могут выдать 1,3-1,4 миллиона жилищных кредитов — на 30 процентов меньше, чем годом ранее. А их общая сумма достигнет 5 триллионов рублей — этот показатель меньше прошлогоднего на 35 процентов.

Ранее 70 процентов россиян признались, что не смогут купить жилье без привлечения ипотеки. Помимо этого, 81 процент респондентов заявили, что у них не было бы возможности приобрести квартиру без использования льготной ипотеки. Опрошенные признались, что для них ежемесячные платежи по кредиту по рыночной ставке были бы попросту неподъемными.

