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09:03, 18 июня 2024Экономика

Названа доля неспособных купить жилье без ипотеки россиян

70 процентов россиян заявили, что не смогли бы купить жилье без ипотеки
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

70 процентов россиян рассказали, что не смогли бы купить квартиру без привлечения ипотеки. Долю граждан, неспособных обзавестись недвижимостью без оформления жилищного кредита, назвали эксперты платформы для количественных онлайн-опросов «Кукушка»‎ по результатам соответствующего исследования, предоставленным «Ленте.ру».

Помимо этого, 81 процент респондентов заявили, что у них не было бы возможности приобрести квартиру без использования льготной ипотеки. Опрошенные признались, что для них ежемесячные платежи по кредиту по рыночной ставке были бы попросту неподъемными.

В общей сложности 35 процентов россиян либо уже воспользовались, либо планируют оформить льготную ипотеку, доступную для отдельных категорий граждан. Целью покупки недвижимости в кредит для 77 процентов респондентов является улучшение жилищных условий, а для 17 процентов — обеспечение детей собственной квартирой. Небольшая доля опрошенных намерена использовать льготный ипотечный кредит как способ приобретения недвижимости для инвестиций.

Что касается самого популярного типа квартир, которые россияне покупали с помощью льготной ипотеки, то 62 процента из них обзавелись «однушкой» или студией. При этом большая часть тех, кто только планирует приобретение жилья в этом году, рассчитывают на покупку «двушки» (38 процентов).

Ранее стало известно, что в России задумались над продлением программы льготной ипотеки для IT-специалистов.

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      Полина Кислицына
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