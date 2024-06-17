Названа доля неспособных купить жилье без ипотеки россиян

70 процентов россиян рассказали, что не смогли бы купить квартиру без привлечения ипотеки. Долю граждан, неспособных обзавестись недвижимостью без оформления жилищного кредита, назвали эксперты платформы для количественных онлайн-опросов «Кукушка» по результатам соответствующего исследования, предоставленным «Ленте.ру».
Помимо этого, 81 процент респондентов заявили, что у них не было бы возможности приобрести квартиру без использования льготной ипотеки. Опрошенные признались, что для них ежемесячные платежи по кредиту по рыночной ставке были бы попросту неподъемными.
В общей сложности 35 процентов россиян либо уже воспользовались, либо планируют оформить льготную ипотеку, доступную для отдельных категорий граждан. Целью покупки недвижимости в кредит для 77 процентов респондентов является улучшение жилищных условий, а для 17 процентов — обеспечение детей собственной квартирой. Небольшая доля опрошенных намерена использовать льготный ипотечный кредит как способ приобретения недвижимости для инвестиций.
Что касается самого популярного типа квартир, которые россияне покупали с помощью льготной ипотеки, то 62 процента из них обзавелись «однушкой» или студией. При этом большая часть тех, кто только планирует приобретение жилья в этом году, рассчитывают на покупку «двушки» (38 процентов).
Ранее стало известно, что в России задумались над продлением программы льготной ипотеки для IT-специалистов.