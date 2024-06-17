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16:52, 17 июня 2024Экономика

В России задумались над продлением льготной ипотеки для айтишников

Минфин и Минцифры до 20 июня проработают вопрос продления льготной IT-ипотеки

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Globallookpress.com

Руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко поручил Минфину и Минцифры задуматься о возможности продления льготной IT-ипотеки. Об этом со ссылкой на пресс-службу вице-премьера сообщает ТАСС.

Профильные ведомства проработают вопрос продления льгот для айтишников до 20 июня. К этому сроку они должны представить свои предложения по программе. Как отмечают представители Григоренко, данные предложения должны содержать условия для сохранения высококвалифицированных ИТ-специалистов в регионах.

Ранее Минфин выступил за то, чтобы свернуть все виды льготной ипотеки, кроме семейной, которую решили продлить до 2030 года, в указанные сроки. Государственная программа ипотеки для IT-специалистов должна завершиться в конце года. Свое мнение Минфин объясняет тем, что в данный момент более 90 процентов жилищных кредитов на новостройки выдаются по льготным условиям и эту долю следует сократить до 25 процентов, чтобы не допустить перекоса рынка.

В апреле при этом в России увеличили общий лимит по льготной программе ипотеки для IT-специалистов на 200 миллиардов рублей, до 700 миллиардов рублей. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что благодаря увеличению лимитов по одной программе получить кредит на покупку дома, квартиры или земельного участка под строительство удастся еще не менее чем 15 тысячам айтишников

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      Вячеслав Агапов
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