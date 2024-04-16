Власти выступили за завершение почти всех программ льготной ипотеки в 2024 году

Минфин поддержал завершение программ льготной ипотеки, кроме семейной, в 2024-м

Минфин поддержал завершение почти всех программ льготной ипотеки в этом году. Об этом со ссылкой на директора департамента финполитики ведомства Алексея Яковлева пишут «Известия».

Власти выступили за то, чтобы свернуть все виды льготной ипотеки, кроме семейной, которую решили продлить до 2030 года, в указанные сроки. Государственная программа льготной ипотеки под восемь процентов годовых должна завершиться в июне 2024-го, а для IT-специалистов — в конце года. Свое мнение Минфин объясняет тем, что в данный момент более 90 процентов жилищных кредитов на новостройки выдаются по льготным условиям и эту долю следует сократить до 25 процентов, чтобы не допустить перекоса рынка.

Яковлев отметил, что госпрограмма на новостройки под восемь процентов вводилась как антикризисная мера в период пандемии коронавируса и с задачей поддержать граждан и строительную отрасль она уже справилась, так что продлевать ее даже по определенным категориям не планируется.

По мнению ряда опрошенных «Известиями» экспертов, не обязательно закрывать все льготные программы, кроме семейной. Они предложили перейти к адресной помощи определенных категорий россиян, таких как врачи, учителя, военнослужащие и многодетные семьи. Кроме того, еще одним вектором может стать поддержка частного строительства и регионов, где темпы ввода нового жилья пока недостаточны.

Ранее в апреле специалисты Национального рейтингового агентства предрекли снижение объема выдачи льготной ипотеки в денежном выражении на 10-20 процентов по итогам 2024 года.