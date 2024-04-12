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11:50, 12 апреля 2024Экономика

Предсказано будущее рынка ипотеки в России

«Ъ»: объем выдачи льготной ипотеки в России может сократиться на 20 процентов

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

По итогам 2024 года объем выдачи льготной ипотеки в денежном выражении может сократиться на 10-20 процентов. Такое будущее рынка ипотеки в России предсказали эксперты Национального рейтингового агентства (НРА), передает «Коммерсантъ».

Согласно прогнозам, совокупный объем выдачи может составить 3,6-4,2 триллиона рублей, а среднемесячный объем — 300-350 миллиардов рублей. В то же время рейтинговое агентство «Эксперт РА» ожидает снижения ипотечных выдач в 2024 году на 30 процентов суммарно по субсидируемым и рыночным программам. В ВТБ считают, что в этом году спрос заемщиков на ипотеку сократится и общий объем выдач составит 5,2 триллиона рублей. Эксперты объяснили такой прогноз ростом ключевой ставки и изменениями в условиях льготной ипотеки.

После завершения льготной ипотеки в июле ее компенсируют другие госпрограммы, в том числе семейная ипотека. Доля льготных программ в общем объеме выдачи только увеличится.

Ранее эксперты рынка недвижимости заявили, что в России не станут полностью отменять льготную ипотеку.

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      Александра Качан
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