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12:32, 11 апреля 2024Экономика

Предсказано будущее рынка жилья в России

«МК»: в России не отменят льготную ипотеку

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В России не станут полностью отменять льготную ипотеку. Такое будущее рынка недвижимости предсказывают эксперты газеты «МК».

«Слишком сильно строительное лобби, которое не позволит снижать свою маржу», — говорится в материале. По данным Росреестра, 85 процентов покупок на первичном рынке приходится на ипотеку, в то время как на вторичном рынке доля жилищного кредитования в три раза меньше — 29 процентов. По словам экспертов, при отмене льготной ипотеки россияне перестанут покупать новые квартиры по нынешним ценам и перейдут на вторичный рынок.

Согласно прогнозам, выдачи ипотеки в России в 2024 году значительно снизятся. По итогу года будет выдано около 6,2 триллиона рублей — на четверть меньше показателя 2023 года, когда было выдано 7,9 триллиона рублей. Это связано с высокими ставками по рыночной ипотеке, которые сохранятся до середины лета.

Ранее сообщалось, что рост цен на новое жилье в крупных городах России замедлился. По итогам марта «первичка» подорожала в среднем на 1,7 процента.

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      Александра Качан
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