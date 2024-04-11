Предсказано будущее рынка жилья в России

«МК»: в России не отменят льготную ипотеку

В России не станут полностью отменять льготную ипотеку. Такое будущее рынка недвижимости предсказывают эксперты газеты «МК».

«Слишком сильно строительное лобби, которое не позволит снижать свою маржу», — говорится в материале. По данным Росреестра, 85 процентов покупок на первичном рынке приходится на ипотеку, в то время как на вторичном рынке доля жилищного кредитования в три раза меньше — 29 процентов. По словам экспертов, при отмене льготной ипотеки россияне перестанут покупать новые квартиры по нынешним ценам и перейдут на вторичный рынок.

Согласно прогнозам, выдачи ипотеки в России в 2024 году значительно снизятся. По итогу года будет выдано около 6,2 триллиона рублей — на четверть меньше показателя 2023 года, когда было выдано 7,9 триллиона рублей. Это связано с высокими ставками по рыночной ипотеке, которые сохранятся до середины лета.

Ранее сообщалось, что рост цен на новое жилье в крупных городах России замедлился. По итогам марта «первичка» подорожала в среднем на 1,7 процента.