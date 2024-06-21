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15:03, 21 июня 2024Экономика

Россиянам рассказали о влиянии инфляции на размер социальных выплат

Голикова: изменение инфляции повлияет на размер роста соцвыплат
Татьяна Голикова

Татьяна Голикова. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Размеры социальных выплат и показателей, используемых для их расчета, в том числе минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума, будут меняться вслед за изменением фактической инфляции. Об этом рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова, ее цитирует РИА Новости.

Рост индекса потребительских цен повлияет на увеличение выплат, отметила она. При формировании бюджета власти рассчитывали размер выплат исходя из инфляции 5,1 процента. «Если эта цифра будет меняться, значит будет меняться все и все, соответственно, расходы», — подчеркнула вице-премьер.

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Голикова отметила, что это затронет также и индексацию пенсий. Она рассказала, что прогноз о развитии российской экономики, который ляжет в основу бюджета на следующий трехлетний период, будет готов приблизительно в августе.

По итогам мая инфляция в России ускорилась до 0,74 процента, что в полтора раза выше, чем в апреле, сообщил Росстат. Этот результат значительно превысил ожидания аналитиков, а также динамику недельной инфляции. В обоих случаях ожидалось, что месячный результат останется на уровне апрельского. В годовом выражении рост цен достиг 8,3 процента.

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