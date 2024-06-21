Россиянин устроил разборки с гуляющими с флагом США подростками

Житель Красноярска устроил разборки с подростками, гуляющими с флагом США

Житель Красноярска устроил разборки с подростками, гуляющими по городу с флагом США. Об этом стало известно Telegram-каналу Kras Mash.

По сведениям издания, россиянин заметил двух юношей на Ботаническом бульваре. Мужчина остановил их для прояснения ситуации. Он спросил, зачем молодой человек набросил на плечи американский флаг. «У меня отец в Америке», — заявил в ответ тот.

Затем красноярец попытался сорвать флаг, однако его владелец отстоял свое имущество. Автор видео обратил внимание, что все это время подросток разговаривал с кем-то по видеосвязи и, по версии мужчины, мог выполнять задание куратора.

До этого жительница Великого Устюга заявила о визите полиции из-за ее фотографии в желтой куртке на фоне неба.

На снимке россиянка позирует в желтом пуховике на фоне неба. Картинка, как утверждает жительница Вологодской области, вызвала у доносчика ассоциации с «вражескими символами».