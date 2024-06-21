Российские военные за сутки уничтожили четыре беспилотника ВСУ

Группировка войск «Запад» сообщила об уничтожении четырех дронов ВСУ за сутки

Старший офицер пресс-центра группировки войск «Запад» Леонид Шаров рассказал, что российские военные за сутки уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО), сообщает ТАСС.

«Расчетами противовоздушной обороны уничтожено четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа — PD-2, два дрона "Лелека-100" и самолет "Фурия"», — заявил он.

Кроме того, по его словам, в зоне ответственности группировки за это же время было уничтожено до 500 украинских бойцов.

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли Донецк и Горловку снарядами НАТО калибра 155 миллиметров. С начала 21 июня обстрелу ВСУ подверглись Куйбышевский и Петровский районы Донецка. Горловка была обстреляна семь раз, в том числе и кассетными боеприпасами.