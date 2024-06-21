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08:13, 21 июня 2024Бывший СССР

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку

СЦКК: ВСУ обстреляли Донецк и Горловку снарядами НАТО калибра 155 миллиметров

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк и Горловку снарядами НАТО калибра 155 миллиметров. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале.

Как сообщается, с начала 21 июня обстрелу ВСУ подверглись Куйбышевский и Петровский районы Донецка. Горловка была обстреляна семь раз, в том числе и кассетными боеприпасами.

«Горловка (Никитовский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)», — сообщили в СЦКК. Всего ВСУ выпустили не менее 17 снарядов образца НАТО.

Ранее российская система ПВО перехватила ракету ATACMS, выпущенную ВСУ из американской РСЗО HIMARS над Геническом.

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