СЦКК: ВСУ обстреляли Донецк и Горловку снарядами НАТО калибра 155 миллиметров

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк и Горловку снарядами НАТО калибра 155 миллиметров. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале.

Как сообщается, с начала 21 июня обстрелу ВСУ подверглись Куйбышевский и Петровский районы Донецка. Горловка была обстреляна семь раз, в том числе и кассетными боеприпасами.

«Горловка (Никитовский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)», — сообщили в СЦКК. Всего ВСУ выпустили не менее 17 снарядов образца НАТО.

Ранее российская система ПВО перехватила ракету ATACMS, выпущенную ВСУ из американской РСЗО HIMARS над Геническом.