Российский военный случайно заехал в тыл к ВСУ и вернулся с трофеем

WarGonzo: российский военный случайно заехал в тыл к ВСУ и вернулся с трофеем

Российский военнослужащий при выполнении боевой задачи случайно заехал в тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Харькова и вернулся с трофеем. Об этом сообщил военный корреспондент Семен Пегов в своем Telegram-канале WarGonzo.

Боец должен был доставить на передовую топливо, но перепутал поворот и заехал на подконтрольную украинским военным территорию. Осознав случившееся, он провел разведку позиций противника, а также захватил украинский флаг, после чего вернулся в расположение.

Военкор назвал ситуацию «гусарской», но посоветовал все же лучше изучать маршруты передвижений и актуальную диспозицию войск.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что бойцы ВСУ массово сдаются в плен под Красногоровкой, темп сдачи равен примерно одной роте в месяц. Он добавил, что среди украинских солдат на направлении практически не осталось мотивированных бойцов.