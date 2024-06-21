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23:51, 21 июня 2024Бывший СССР

Российский военный случайно заехал в тыл к ВСУ и вернулся с трофеем

WarGonzo: российский военный случайно заехал в тыл к ВСУ и вернулся с трофеем

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российский военнослужащий при выполнении боевой задачи случайно заехал в тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Харькова и вернулся с трофеем. Об этом сообщил военный корреспондент Семен Пегов в своем Telegram-канале WarGonzo.

Боец должен был доставить на передовую топливо, но перепутал поворот и заехал на подконтрольную украинским военным территорию. Осознав случившееся, он провел разведку позиций противника, а также захватил украинский флаг, после чего вернулся в расположение.

Военкор назвал ситуацию «гусарской», но посоветовал все же лучше изучать маршруты передвижений и актуальную диспозицию войск.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что бойцы ВСУ массово сдаются в плен под Красногоровкой, темп сдачи равен примерно одной роте в месяц. Он добавил, что среди украинских солдат на направлении практически не осталось мотивированных бойцов.

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      Марина Совина
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