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16:27, 21 июня 2024Бывший СССР

В ДНР рассказали о массовой сдаче в плен солдат ВСУ под Красногоровкой

Кимаковский: под Красногоровкой сдается в плен по роте солдат ВСУ в месяц

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово сдаются в плен под Красногоровкой, темп сдачи равен примерно одной роте в месяц. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«В Красногоровке — я разговаривал с разведчиками пятой бригады — противник сдается уже, скажем так, в таком количестве, что уже можно до роты в месяц формировать только из живой силы противника», — рассказал советник.

Он добавил, что среди украинских солдат на направлении практически не осталось мотивированных бойцов.

Кимаковский также рассказал, что российские военные заняли стратегически важный для ВСУ укрепрайон в ДНР. По его словам, он находился на авдеевском направлении, в районе населенных пунктов Новопокровское и Сокол.

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      Глеб Палехов
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