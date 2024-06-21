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13:34, 21 июня 2024Ценности

Раскрыта судьба наследства модельера Зайцева

KР.RU: основную часть имущества модельера Зайцева получит супруга его сына

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Единственный сын российского модельера Вячеслава Зайцева Егор ушел из жизни 19 июня. В KР.RU раскрыли, какое имущество осталось наследникам знаменитого кутюрье.

Егор Зайцев получил все наследство народного художника. Его семья — супруга, режиссер Екатерина Ромашкина, и их 16-летняя дочь Анастасия, а также 31-летняя дочь Маруся от предыдущих отношений. В начале года у мужчины диагностировали онкологическое заболевание, однако он успел составить завещание, говорят друзья.

«Основную часть имущества Вячеслава Михайловича и его единственного сына получит супруга Егора Зайцева. Она может назначить гендиректора Дома моды или вести дела сама (...) Понятно, что и Маруся что-то получит. Сомнительно, чтобы ей доверили управлять гигантом, Домом моды, — там только по слухам все плохо», — рассказали в окружении семьи Вячеслава Зайцева.

Также Егору от отца достался особняк в деревне Каблуково в 70 километрах от Москвы и небольшая квартира в Париже. Дом моды Вячеслав Зайцев передал в полное управление сыну, как только серьезно заболел. Здание на проспекте Мира в Москве построили в 1982 году специально для модельера. Город передал 10-этажное строение в дар Вячеславу Зайцеву еще в 90-е годы. Большая часть помещений сейчас сдана в аренду, часть закрыта под склады.

Ранее адвокат Сергей Жорин заявил, что разбираться с богатым наследством именитого кутюрье теперь предстоит наследникам его сына.

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