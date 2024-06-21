Стало известно о вербовке МВД и МЧС обвиняемых на спецоперацию

«Ъ»: вербовкой обвиняемых на спецоперацию теперь занимаются МВД, ФСБ и МЧС

Сотрудники МВД, ФСБ, МЧС, Федеральной таможенной службы и Федеральной службы судебных приставов начали набирать подозреваемых и обвиняемых в воинские части, участвующие в специальной военной операции. Об этом пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

Как указывает издания, всем этим структурам наладить активное взаимодействие с военкоматами. На службу в зону СВО могут попасть физически здоровые фигуранты уголовных дел в возрасте от 18 до 65 лет. Как отмечает «Коммерсантъ», взамен гарантируется приостановление, а затем и прекращение уголовного преследования, а также снятие судимостей.

Уголовное дело полностью прекращается после награждения госнаградой, завершения военных действий или «утраты жизни или здоровья». Контроль за соблюдением законности осуществляют органы прокуратуры.

В настоящее время на военную службу не могут привлекаться фигуранты уголовных дел террористической направленности, дел, связанных с госизменой или шпионажем, а также педофилы.

Возможность привлечения осужденных на военную службу по контракту была законодательно закреплена в прошлом году.