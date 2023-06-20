В России осужденные теперь смогут пойти на военную службу по контракту. Как участие в боях даст им шанс на свободу?

В России приняли закон о призыве осужденных на службу по контракту

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, разрешающий призыв на военную службу по контракту граждан, совершивших нетяжкие преступления, в период мобилизации, действия военного положения или в военное время. Об этом во вторник, 20 июня, сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

Накануне, 19 июня, стало известно, что данный законопроект ко второму чтению получил ряд поправок. Депутаты Госдумы Павел Крашенинников и Ирина Панькина, а также сенатор Андрей Клишас решили уточнить, кто именно сможет избежать наказания в обмен на военную службу. Эти поправки вошли в финальную версию документа.

Три категории

Первая версия проекта федерального закона об особенностях уголовной ответственности для участников СВО была внесена в Госдуму 13 июня. Документ стал предметом бурного обсуждения среди специалистов, и ко второму чтению в него предложили внести ряд поправок.

По словам первого зампреда Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Ирины Панькиной, поправки уточняют категории лиц, которые смогут рассчитывать на освобождение от уголовной ответственности в обмен на военную службу. Всего предусмотрены три такие категории.

Лица, относящиеся к ним, в период мобилизации, военного положения или военного времени могут быть как призваны на службу Минобороны РФ, так и по своему желанию заключить в такой период контракт с ведомством.

1. Обвиняемые в преступлениях небольшой и средней тяжести, следственные мероприятия в отношении которых еще не закончены.

В законопроекте говорится о преступлениях, совершенных до вступления закона в силу. Ирина Панькина поясняла, что такой подход не создаст «мотивацию преступного поведения» — гражданин не пойдет на преступление, зная, что военная служба не спасет его от наказания.

Поправки отдельно оговаривают, что право освобождения в обмен на службу в армии не получат фигуранты уголовных дел по 26 статьям УК РФ — в том числе о призывах к терроризму и его оправдании, о призывах к экстремистской деятельности, незаконном обращении с радиоактивными материалами или хищении таких материалов.

2. Лица с судимостями.

Поправки предусматривают, что отправиться на службу в армию смогут не только лица, находящиеся под следствием и отбывающие наказание, но также отбывшие наказание и освободившиеся по УДО. В последнем случае стимулом к военной службе будет досрочное снятие судимости. Но речь опять же идет о преступлениях небольшой и средней тяжести.

Путь в армию будет закрыт для судимых по уголовным делам о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также по тем 26 статьям УК РФ, что прописаны в ограничениях к первой категории.

3. Лица, проходящие службу в армии в период мобилизации, военного положения и совершившие преступления, по которым идет предварительное расследование.

Законопроект, принятый в первом чтении, освобождал от уголовного преследования военнослужащих, совершивших преступления против военной службы до вступления в силу принимаемого закона.

Однако согласно внесенным поправкам такое амнистирование будет действовать и в отношении граждан, совершивших преступления после вступления в силу закона. Кроме того, в подготовленном ко второму чтению законопроекте говорится не только о преступлениях против военной службы, но и обо всех уголовных преступлениях, за исключением описанных в пунктах 1 и 2.

Под контролем командиров

Соавтор законопроекта, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов во время представления законопроекта в Госдуме заявил, что подписать контракт о военной службе хочет большое количество людей, которым законодательство не позволяет этого сделать.

В условиях проведения СВО мы полагаем целесообразным расширить базу комплектования наших Вооруженных сил в период проведения мобилизации, военного положения и в военное время Андрей Картаполов соавтор законопроекта

Андрей Картаполов отметил, что отбор лиц, которые совершили тяжкие и особо тяжкие преступления, но при этом желают заключить контракт с Минобороны РФ, будет вестись в особом порядке. При этом предполагается, что контролировать тех, кто отправится в зону боевых действий по новому закону, будет командование воинских частей.

Однако, как отмечает в беседе с «Лентой.ру» юрист Александр Передрук, как именно будет вестись этот контроль, на данный момент остается неясным.

Сам по себе контроль со стороны командования нельзя назвать новеллой — к примеру, в УПК есть такая мера пресечения, как наблюдение командования за подозреваемым или обвиняемым. Она может быть избрана в отношении военнослужащего, который нарушил закон Александр Передрук юрист

В законопроекте отдельно уточняется, что в случае, если осужденные, которым наказание заменили на службу, совершат новое преступление, они будут наказаны по совокупности приговоров — прежнего и нового.

Свобода за награду

Между тем, согласно законопроекту, избавиться от уголовного наказания одним лишь фактом поступления на службу подозреваемые, обвиняемые и осужденные не смогут. Для этого понадобится получить государственную награду или уволиться со службы по возрасту, состоянию здоровья и по истечении срока контракта.

Только после этого уголовное преследование подозреваемых и обвиняемых будет прекращено (пока не уточняется, по реабилитирующим или нереабилитирующим основаниям), а у осужденных будет погашена судимость.

При этом юрист Передрук отмечает, что, согласно законопроекту, мнение потерпевших насчет прекращения уголовного преследования не будет учитываться. Но они по-прежнему смогут в гражданском порядке подавать иски о возмещении ущерба.

Однако сроки ожидания возмещения могут сильно растянуться. К примеру, обычно гражданские иски о компенсации вреда заявляются в уголовном деле, когда оно слушается по существу. Чаще всего потерпевшие доказывают нанесенный ущерб материалами уголовных дел, причем они должны быть полностью исследованы в суде. После принятия предложенного законопроекта это исследование будет перенесено в гражданский процесс Александр Передрук юрист

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