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10:16, 21 июня 2024Ценности

Стилист Лисовец поделился воспоминаниями о единственном наследнике модельера Зайцева

Стилист Лисовец: сын модельера Зайцева Егор был спокойным и немногословным

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Стилист и телеведущий Владислав Лисовец поделился воспоминаниями о единственном наследнике модельера Вячеслава Зайцева Егоре. Соответствующий комментарий публикует News.ru.

Модный эксперт рассказал, что видел сына Зайцева всего несколько раз. По его словам, он всегда был спокойным и уравновешенным. Кроме того, Лисовцу он показался немного замкнутым. «Обычный человек, который был очень похож на байкера. Он всегда был немногословен», — отметил собеседник портала.

19 июня стало известно о кончине Егора Зайцева. Причиной стали осложнения на фоне онкологии и тяжелой анемии. Единственному наследнику кутюрье было 64 года.

Позже сообщалось, что модный Дом Зайцева может перейти супруге Егора Екатерине Ромашкиной или их детям. «Наследниками в первую очередь являются дети, родители, супруги. Также имеет значение наличие или отсутствие завещания (...). Даже если дети являются несовершеннолетними, им в любом случае положено наследство. При этом если дети совершеннолетние и завещание было написано не на них, то они не получат ничего», — заявил адвокат Сергей Жорин.

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      Мария Винар
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