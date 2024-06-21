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19:25, 21 июня 2024Путешествия

Толпа разгневанных мусульман избила и сожгла туриста за осквернение Корана

Daily Mail: в Пакистане толпа мусульман сожгла туриста за осквернение Корана

Кадр: Daily Mail

На северо-западе Пакистана толпа разгневанных мусульман избила и сожгла туриста за осквернение Корана. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным таблоида, инцидент произошел в провинции Хайбер-Пахтунхва. Полиция отвезла туриста по имени Мохаммад Исмаил в участок, чтобы защитить от возможных нападок местных жителей из-за обвинений в осквернении священной книги. Однако собравшаяся толпа ворвалась и похитила обвиняемого.

Они избили его, в результате чего мужчина не выжил. Затем разгневанные пакистанцы сожгли тело туриста. В настоящее время ведется расследование дела, никаких задержаний пока не производили. Известно, что в день инцидента толпа также устроила беспорядки и сожгла несколько машин в округе.

Ранее полиция шведского Мальме разрешила проведение нескольких акций сожжения Корана. Всего правоохранители одобрили пять заявок с просьбой разрешить публичное сожжение Корана.

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      Марк Успенский
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