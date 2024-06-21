Уехавший из России комик рассказал о «крошечных» деньгах за работу в другой стране

Комик Оганисян заявил, что ТВ Армении предложило за его концерт 26 тысяч рублей

Известный стендап-комик Гарик Оганисян, уехавший из России, рассказал, что телевидение Армении предлагало купить его юмористические программы за небольшую сумму. Подробности он раскрыл в выпуске подкаста «Бухарог Лайв», доступном на YouTube.

Оганисян, работающий в Армении, уточнил, что местное телевидение хотело приобрести у него видео, которые он снимал для YouTube. «Но там какие-то крошечные деньги предлагали. Я прям офигел. Там, я не помню, по-моему, 300 долларов (около 26 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру») за выпуск предлагали на все. Чтобы забрали уже готовое, показали по телеку», — рассказал уехавший из страны комик.

Оганисян уточнил, что отказался от этого предложения.

Ранее комик назвал минус интервью блогера и журналиста Юрия Дудя (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). По словам юмориста, разговоры с его героями, покинувшими Россию, стали предсказуемыми.