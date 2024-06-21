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21:29, 21 июня 2024Бывший СССР

Украинский беспилотник влетел в квартиру многоэтажного жилого дома в Горловке

Мэр Горловки Приходько: дрон ВСУ влетел в квартиру жилого дома в Горловке

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредил квартиру в многоэтажном жилом доме в Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько в Telegram.

Он уточнил, что украинский дрон влетел в квартиру в жилом массиве «Комсомолец». В результате происшествия никто не пострадал. Мэр Горловки призвал жителей отходить от окон и искать укрытие, заметив БПЛА, на фоне участившихся атак.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ наносят удары по гражданскому населению ДНР на фоне продвижения российских военных. По его словам, каждую неделю среди гражданских фиксируется определенное количество жертв. Он также добавил, что Киев наносит удары по не связанной с военными инфраструктуре региона.

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      Марина Совина
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