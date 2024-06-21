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19:30, 21 июня 2024Силовые структуры

Украинского военного осудят за стрельбу по мирным жителям Мариуполя

В ДНР будут судить военного ВСУ, расстрелявшего мирных жителей Мариуполя

Фото: Прокуратура ДНР

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) рассмотрит дело в отношении 22-летнего снайпера 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Яна Худобы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ДНР.

По данным ведомства, в марте 2022 года Худоба на боевой позиции в Мариуполе по приказу командира расстрелял мирных жителей. Он стрелял прицельными выстрелами из снайперской винтовки в автомобиль с тремя мирными гражданами. Мужчины остановились и вышли из машины. Один из них был ранен в ногу, но потерпевшие все-таки смогли покинуть зону обстрела и выжить.

Против военного ВСУ возбуждено дело по части 3 статьи 30, пунктов «а, ж, л» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство двух и более лиц, организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти») и части 1 статьи 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории») УК РФ. Оно уже передано в суд.

Ранее стало известно, что Верховный суд ДНР приговорил к 27 годам военного ВСУ за убийство двух жителей Мариуполя.

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      Екатерина Кашурникова
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