Ургант рассказал о покупке комнаты в доме детства

Иван Ургант рассказал, что купил комнату в коммуналке, где жил в детстве

Актер и телеведущий Иван Ургант в интервью журналисту Николаю Солодникову сообщил, что купил комнату в коммунальной квартире, где жил в детстве. Запись беседы доступна на YouTube.

Дом детства ведущего находится на пересечении Литейного и Невского проспектов — по его мнению, одном из самых «тихих, укромных, заповедных» уголков Санкт-Петербурга. Он жил там в самые первые годы своей жизни. «Последний этаж, четвертое окно по Литейному, 10-метровая комната. Мальчик, который смотрит в окно...» — описал тот период актер. В 2020 году Ургант приобрел комнату, в которой жил, у тогдашних хозяев целой квартиры — спустя эти годы она перестала быть «коммуналкой». «Я зашел и у этих людей выкупил одну комнату, и запер ее, чтобы они не ходили туда», — рассказал он.

Телеведущий также признался, что его любимым районом Петербурга является Коломна, где раньше жила его бабушка, а сам город во многом напоминает ему Венецию. «Я так редко бываю в Петербурге, и даже если я каждые две недели буду бывать в Петербурге или даже каждую неделю, я все равно буду бывать редко. Я все время боюсь, что я пробуду такое количество времени в Петербурге, что мне захочется отсюда уехать. А в последнее время я вдруг понял, что этого может и не произойти», — заключил Ургант.

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