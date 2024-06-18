Популярный российский певец рассказал о покупке со своей первой зарплаты

Певец Кай Метов рассказал, что на первую зарплату купил родителям мебель

Популярный российский певец Кай Метов (настоящее имя — Кайрат Метов) сообщил, что первую в своей жизни зарплату он потратил на покупку мебели родителям. Об этом он рассказал в интервью порталу Prozvezd.

«С первой зарплаты купил родителям мебель! Но все, как вы прекрасно знаете, относительно. Тогда это было супер-пупер круто, и я этим очень гордился, а сейчас, наверное, не думаю, что это считалось бы значимой покупкой», — отметил артист.

Он добавил, что недавно приобрел еще один земельный участок «вдобавок к уже имеющемуся для дачи в Подмосковье». Метов признался, что сейчас такая покупка не вызывает у него бурю эмоций. «А вообще думать и беспокоиться нужно о приобретениях духовных, а то и душевных — вот где истинный клад!» — заключил певец.

В мае комик Гурам Амарян рассказал, что несколько лет назад купил своим родителям квартиру в Москве.