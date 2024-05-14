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12:28, 14 мая 2024Экономика

Популярный комик рассказал о покупке квартиры родителям

Комик Гурам Амарян рассказал, как купил родителям квартиру

Фото: @gur_am

Популярный в России комик, участник шоу Stand Up на ТНТ Гурам Амарян сообщил, что несколько лет назад купил своим родителям квартиру. Подробностями этого события он поделился в интервью для YouTube-канала «Дневник Хача».

Амарян отметил, что покупка жилья для родителей обошлась ему «очень недорого», поскольку он приобрел его на самом начальном этапе и перепродал старую недвижимость в Грузии. «Чтобы я не ****** [врал], что я очень хороший сын, я продал квартиру в Тбилиси — там 2 где-то, 2,1 миллиона рублей... Лет пять назад это было. И 400 тысяч рублей у меня накоплено было. Я полностью на нуле вообще остаюсь, 2,5 отдаю в ипотеку, квартира стоила 7,8 [миллиона], по-моему. 5,3 я беру в ипотеку и выплачиваю, выплачиваю, выплачиваю...» — разоткровенничался он. Комик добавил, что ему удалось закрыть ипотеку раньше срока, так как его популярность стала расти и у него стало больше съемок и концертов.

Амарян также рассказал, что недавно приобрел квартиру себе, но уже в рассрочку. Комик не стал называть ее стоимость и точное местоположение, однако отметил, что она находится далеко от центра Москвы, но в хорошем жилом комплексе.

Днем ранее стало известно, что певица Наташа Королева и ее муж Тарзан потратили как минимум пять миллионов рублей на ремонт роскошного особняка в Подмосковье.

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      Полина Кислицына
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