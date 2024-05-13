Наташа Королева и Тарзан потратили миллионы на ремонт особняка в Подмосковье

Наташа Королева и Тарзан потратили 5 млн рублей на ремонт особняка в Подмосковье

Певица Наташа Королева и ее муж Тарзан (настоящее имя — Сергей Глушко) потратили миллионы рублей на ремонт роскошного особняка в Подмосковье. Сумму расходов звезды раскрыли в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Ремонт в доме звезд продолжается уже три месяца, завершить его они надеются ко дню рождения певицы в конце мая. Королева рассказала, что «психанула» и решила построить мастерскую для своего супруга, который увлекается живописью. «Хотела, чтобы у него как у художника было свое настоящее творческое место», — рассказала артистка. Помещение будет состоять из большой комнаты, где Тарзан будет творить, а также места для хранения полотен.

Однако одним строительством мастерской Королева решила не ограничиваться. Так, строительная бригада обновила камин в гостиной, переклеила обои во всех комнатах, положила новый керамогранит и заменила мебель в кухне и ванной комнате, причем все материалы, а также светильники, текстиль и предметы мебели певица выбирала лично. В общей сложности ремонт обошелся Королевой и Тарзану как минимум в 5 миллионов рублей. «Ремонт сейчас — дело дорогое», — отметила артистка.

Певица призналась, что вдохновением для оформления собственного участка послужил облик поместья Филиппа Киркорова, к которому они с супругом недавно ездили в гости. «Не всегда наличие денег дает результат такой хороший. Но тут вот все сделано со вкусом, нет никакой аляпистости. Очень здорово он освоил площадь, молодец», — похвалил певца Тарзан. Королева оценила разноцветные светильники в форме больших шаров в парковой зоне и сообщила журналистам, что собирается поставить у себя такие же, заметив при этом, что ее участок по сравнению с «хоромами Филиппа» гораздо скромнее по размеру.

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