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14:53, 21 июня 2024Мир

В Черногории задержали гражданина России по запросу США

Гражданина России задержали в Черногории по запросу властей США

Фото: Stevo Vasiljevic / Reuters

Гражданина России задержали в Черногории по запросу властей США. Об этом сообщил вице-президент Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, его слова передает ТАСС.

«Из СМИ мы узнали об аресте гражданина России на территории Черногории по запросу американских властей. К огромному сожалению, никакой дополнительной информации нами до сих пор не получено. Российское консульство либо посольство оповещено не было», — рассказал вице-президент.

Мельников также обратился к уполномоченному по правам человека в Черногории Синише Бьековичу, с просьбой восстановить нарушенные права гражданина России. Он также запросил передачу консульским сотрудникам либо работникам российского посольства в Черногории информацию о месте его нахождения.

Он добавил, что российская сторона ожидает уточнения причин задержания и обвинений, выдвинутых властями США против гражданина России.

3 мая финская полиция задержала трех российских студентов по подозрению в обходе санкций ЕС против РФ. По данным правоохранителей, задержанными являются двое 25-летних мужчин и 18-летняя девушка с российским гражданством, которые числились студентами профессионального училища города Кайнуу.

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      Дарья Устьянцева
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