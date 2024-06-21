В Германии обвинили Россию в причастности к пожару на берлинском заводе

Журналист Bild Ронцхаймер заявил, что Россия причастна к пожару на заводе Diehl

Заместитель главного редактора немецкого таблоида Bild Пауль Ронцхаймер заявил о причастности России к пожару на берлинском оборонном заводе Diehl. С соответствующим утверждением он выступил в соцсети X.

По словам журналиста, о причастности Москвы к инциденту узнала «зарубежная разведка», которая передала информацию немецким службам. «Эксклюзив: российское государство может нести ответственность за пожар (на предприятии — прим. "Ленты.ру") немецкого оружейного концерна Diehl», — сообщил он.

Пожар на оборонном заводе в Берлине, где производят системы противовоздушной обороны, произошел 3 мая. Внутри находилось большое количество опасных химикатов, из-за которых часть немецкой столицы заволокло ядовитым дымом.