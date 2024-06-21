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03:03, 21 июня 2024Интернет и СМИ

В Германии обвинили Россию в причастности к пожару на берлинском заводе

Журналист Bild Ронцхаймер заявил, что Россия причастна к пожару на заводе Diehl
СюжетПожары в России

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Заместитель главного редактора немецкого таблоида Bild Пауль Ронцхаймер заявил о причастности России к пожару на берлинском оборонном заводе Diehl. С соответствующим утверждением он выступил в соцсети X.

По словам журналиста, о причастности Москвы к инциденту узнала «зарубежная разведка», которая передала информацию немецким службам. «Эксклюзив: российское государство может нести ответственность за пожар (на предприятии — прим. "Ленты.ру") немецкого оружейного концерна Diehl», — сообщил он.

Пожар на оборонном заводе в Берлине, где производят системы противовоздушной обороны, произошел 3 мая. Внутри находилось большое количество опасных химикатов, из-за которых часть немецкой столицы заволокло ядовитым дымом.

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      Марина Совина
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