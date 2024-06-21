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01:58, 21 июня 2024Интернет и СМИ

В Германии рассказали о применении российской ФАБ-3000 под Харьковом

Журналист Репке: ВС РФ впервые применили ФАБ-3000 с УМПК под Харьковом
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Telegram-канал Kotsnews

Журналист из Германии Юлиан Репке в соцсети X рассказал о том, что Вооруженные силы России (ВС РФ) впервые применили трехтонную фугасную авиационную бомбу ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) под Харьковом.

«Сегодня Россия сбросила на Украину первую ФАБ-3000 M-54 УМПК в прифронтовом селе Липцы Харьковской области», — сообщил обозреватель.

Репке обратил внимание на видео, снятое с российского беспилотника. На нем запечатлен прилет боеприпаса и мощный взрыв.

20 июня ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщил, что военные впервые применили ФАБ-3000 с УМПК в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Уточнялось, что удар по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) был нанесен Воздушно-космическими силами (ВКС) России в населенном пункте Липцы Харьковской области.

Видео взрыва опубликовал в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. В ролике видно, как авиабомба попадает в торец здания и наносит серьезный урон. В результате обвалились стены, полностью повреждена крыша.

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      Марина Совина
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