В Германии рассказали о применении российской ФАБ-3000 под Харьковом

Журналист Репке: ВС РФ впервые применили ФАБ-3000 с УМПК под Харьковом

Журналист из Германии Юлиан Репке в соцсети X рассказал о том, что Вооруженные силы России (ВС РФ) впервые применили трехтонную фугасную авиационную бомбу ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) под Харьковом.

«Сегодня Россия сбросила на Украину первую ФАБ-3000 M-54 УМПК в прифронтовом селе Липцы Харьковской области», — сообщил обозреватель.

Репке обратил внимание на видео, снятое с российского беспилотника. На нем запечатлен прилет боеприпаса и мощный взрыв.

20 июня ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщил, что военные впервые применили ФАБ-3000 с УМПК в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Уточнялось, что удар по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) был нанесен Воздушно-космическими силами (ВКС) России в населенном пункте Липцы Харьковской области.

Видео взрыва опубликовал в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. В ролике видно, как авиабомба попадает в торец здания и наносит серьезный урон. В результате обвалились стены, полностью повреждена крыша.

