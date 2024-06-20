ВС России впервые применили трехтонную бомбу ФАБ-3000 с УМПК в зоне СВО

Российские военные впервые применили трехтонную фугасную авиационную бомбу ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом заявил источник в силовых структурах.

Удар был нанесен Воздушно-космическими силами (ВКС) России в населенном пункте Липцы Харьковской области. Целью стал пункт временной дислокации (ПВД) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что авиабомба, несущая трехтонный заряд, обладает высокой разрушительной силой, а благодаря модулю коррекции удалось достичь высокой точности нанесения удара.

Взрыв ПВД попал на видео

Видео взрыва опубликовал в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. В ролике видно, как авиабомба попадает в торец здания и наносит серьезный урон. В результате обвалились стены, полностью повреждена крыша.

«Планирующие ФАБы на сегодняшний день остаются самым действенным оружием Вооруженных сил России по вскрытию украинских укрепрайонов», — добавил военкор.

Эксперты назвали особенности ФАБ-3000

Фугасная авиабомба ФАБ-3000-М54, которая весит больше трех тонн, содержит 1,2 тонны взрывчатого вещества. Носителем базовой версии ФАБ-3000 являются дальние бомбардировщики Ту-22М3.

«Бомба разработана с учетом всех аэродинамических качеств, потому что ее будут использовать как планирующий боеприпас, сбрасывая с [бомбардировщика] Ту-22М3. То есть это дальние бомбардировщики, для которых такой снаряд является рабочим», — сообщил военный эксперт Алексей Леонков.

О несущей критическую угрозу ВСУ супербомбе рассказали в Китае. «После того как Россия оснастила авиационную бомбу ФАБ-3000 устройством наведения, ее разрушительная мощь стала еще более поразительной. Снаряд полностью оправдывает свое прозвище "супербомба"», — сказал военный обозреватель Шао Юнлин. Он также отметил, что средства противовоздушной обороны ВСУ не могут эффективно перехватывать бомбы с УМПК.