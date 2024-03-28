Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:26, 28 марта 2024Наука и техника

Названы особенности новых бомб ФАБ-3000

Леонков: новые авиабомбы ФАБ-3000 разработают с учетом аэродинамики

Кадр: «Лампа знаний» / YouTube

Новые фугасные авиабомбы ФАБ-3000 будут конструировать с учетом всех аэродинамических качеств, которые позволят использовать их как планирующий боеприпас. Особенности бомбы назвал военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Известиями».

«Новая бомба будет разработана с учетом всех аэродинамических качеств, потому что ее будут использовать как планирующий боеприпас, сбрасывая с [бомбардировщика] Ту-22М3. То есть это дальние бомбардировщики, для которых такой снаряд является рабочим. Возможно, к ней добавят универсальный модуль планирования и корректировки, и тогда она полетит на 70 километров и высокоточно поразит цель», — сказал он.

Леонков подчеркнул, что изначально ФАБ-3000 использовали как свободнопадающий боеприпас — самолету-носителю приходилось пролетать непосредственно над целью во время сброса бомбы.

Материалы по теме:
Какие истребители есть у России? Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
Какие истребители есть у России?Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
21 марта 2023
«Их крайне сложно сбить. Практически невозможно» В России увеличивают производство супербомб. Как они меняют ход СВО?
«Их крайне сложно сбить. Практически невозможно»В России увеличивают производство супербомб. Как они меняют ход СВО?
27 марта 2024

Авиабомба ФАБ-3000 весит больше трех тонн и содержит 1,2 тонны взрывчатого вещества. Носителем базовой версии ФАБ-3000 являются дальние бомбардировщики Ту-22М3.

Ранее в марте эксперт Василий Дандыкин сообщил, что ФАБ-3000 позволит уничтожать опорные пункты противника с большой эффективностью. Он допустил, что бомбу начнут применять в скором времени.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Военный самолет упал в Крыму. Его могли сбить. Что известно о судьбе пилота?

      Сексолог назвала четыре тревожных признака скрытых проблем в отношениях

      Жена Джастина Бибера показала фигуру в нижнем белье

      Россиянин с ножом напал на силовика и был задержан

      Мизулина рассказала об угрозах в свой адрес

      Названо направление трат доходов от пошлин на вино из недружественных стран

      В США допустили смещение Зеленского

      Илон Маск увидел нового любовника бывшей девушки и отписался от нее

      Захарова ответила на сравнение Кирби российских чиновников с продавцами навоза

      Названы особенности новых бомб ФАБ-3000

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше