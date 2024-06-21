В Госдуме призвали приравнять вождение в пьяном виде к терроризму

Депутат Хамзаев предложил приравнять вождение в пьяном виде к терроризму

Вождение в состоянии алкогольного опьянения необходимо приравнять к терроризму, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев. С таким предложением он выступил в беседе с РИА Новости.

Политик уточнил, что прежде всего речь идет о случаях, которые заканчиваются летальным исходом. По его словам, для решения проблемы необходимо ввести строгие меры и «понятные определения». «Здесь должен быть и психологический фактор: хочешь быть террористом? Нет! Не садись пьяным за руль», — подчеркнул Хамзаев.

Ранее правительство России поддержало законопроект о штрафах за опасное вождение в размере от 3 до 5 тысяч рублей. Согласно документу, в случае повторного правонарушения виновному грозит лишение водительских прав на срок до трех месяцев.