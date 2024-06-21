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01:42, 21 июня 2024Бывший СССР

В Грузии обещали избежать украинизации страны

Премьер Грузии Кобахидзе обещал не допустить украинизацию страны
Ираклий Кобахидзе

Ираклий Кобахидзе. Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что члены партии бывшего президента страны Михаила Саакашвили "«Единое национальное движение» хотят, чтобы страна повторила сценарий Украины. Слова Кобахидзе приводит РИА Новости.

В беседе с журналистами Кобахидзе выразил сожаление, что на Украине произошел сценарий, к которому стремится «Нацдвижение». При этом он обещал не допустить подобные события в Грузии.

«Я хочу убедить членов "Нацдвижения", что в Грузии не будет украинского сценария и "украинизация" страны не произойдет ни в коем случае», — обещал он.

В апреле Саакашвили заявил о намерении возглавить учрежденную им партию «Единое национальное движение». По его словам, изоляция и тюремное наказание не помешают ему участвовать в политике.

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      Марина Совина
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