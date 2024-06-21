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15:22, 21 июня 2024Бывший СССР

В Херсонской области после атаки ВСУ начался пожар

В селе Любимовка в Херсонской области начался пожар после атаки дрона ВСУ

Фото: LIBKOS / AP

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил взрывчатку на крышу дома в селе Любимовка Херсонской области, из-за чего в нем начался пожар. Об атаке на населенный пункт сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале.

«Поселок Любимовка. Сегодня. В 9:50. Беспилотник сбросил взрывчатку на крышу жилого дома. (...) На крышу жилого дома. Сознательно. На мирных людей», — написал он.

По словам Филипчука, пожар тушили сами местные жители. Он также отметил, что избежать жертв удалось чудом.

Ранее глава Энергодара Запорожской области Эдуард Сеновоз рассказал, что выведенную из строя подстанцию «Луч» атаковали беспилотники ВСУ. По его словам, подстанция полностью сгорела и не подлежит восстановлению, а город на постоянной основе обеспечивается электричеством из-за переключения сети.

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      Александр Курбатов
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