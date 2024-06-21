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12:13, 21 июня 2024Россия

В Москве подростки избили и закидали камнями прохожего из-за одного замечания

В Москве подростки избили и закидали камнями прохожего из-за замечания

Фото: ominika zara / Shutterstock / Fotodom

В Москве подростки избили и закидали камнями прохожего из-за одного замечания. Инцидент произошел в районе Северное Измайлово, пишет Telegram-канал РЕН ТВ.

По данным издания, молодой человек сделал замечание подросткам из-за того, что те сидели ногами на скамейке и матерились. Тогда его начали забрасывать камнями и толкать, пострадавший упал и ударился локтем.

Когда приехала полиция, нападавшие разбежались. Оперативникам удалось вычислить одного из них — 15-летнего подростка, который только ругался на пострадавшего. Он не смог сказать полицейским, где живут остальные участники потасовки, так как, по его словам, близко с ними не знаком. Полиция продолжает проводить проверку.

Ранее в Москве прохожий обозвал матрешкой 21-летнюю беременную из-за ее наряда и избил.

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      Елена Торубарова
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