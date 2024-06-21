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20:24, 21 июня 2024Путешествия

В США мужчина во время полета потрогал бедро и грудь спящей девушки

Фото: Matej Kastelic / Shutterstock / Fotodom

Пассажир авиакомпании American Airlines признался в домогательствах к спящей девушке в самолете. Об этом сообщает NBC10 Philadelphia.

Уточняется, что инцидент произошел в июле 2022 года, однако 46-летний Эдвард Декер из Пенсильвании заявил о своей виновности только сейчас. В судебных документах говорится, что мужчина во время полета потрогал бедро и грудь несовершеннолетней попутчицы, пока она спала. Девушка почувствовала, как незнакомец касается ее под одеждой, и проснулась.

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«Факты этого дела невероятно тревожны — на самом деле это кошмар для родителей, — заявила прокурор Жаклин С. Ромеро. — Люди должны чувствовать уверенность, сажая своих детей в самолет, что они могут безопасно добраться из пункта А в пункт Б».

Официальные лица заявили, что приговор назначен на сентябрь. Декеру грозит максимально возможное наказание в виде трех лет тюремного заключения.

Похожий случай на борту этой же авиакомпании произошел в августе 2023 года. Тогда пассажирка перед полетом выпила снотворное и подверглась домогательствам во время сна.

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      Марина Черняк
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