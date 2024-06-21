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15:09, 21 июня 2024Экономика

Вклады в уставный капитал банков в долларах и евро могут разрешить ограничивать

ЦБ может разрешить определять виды валют для оплаты уставного капитала банков

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, предоставляющий совету директоров ЦБ РФ право на ежегодной основе определять те иностранные валюты, которые можно будет вносить в оплату уставного капитала кредитных организаций, страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Ключевыми его целями в пояснительной записке названы повышение инвестиционной привлекательности российского финансового рынка для нерезидентов из дружественных стран, дедолларизация экономики, снижение негативного воздействия на курс рубля.

В перечне валют, которые предположительно могут войти в соответствующий список, указаны валюты членов ЕАЭС (Армения, Киргизия, Казахстан, Белоруссия), участников БРИКС, включая китайский юань, который допустим для использования и сейчас, а также таких стран как Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия, Эфиопия. Помимо этого, говорится в материалах, решением регулятора на фоне рисков, связанных с формированием капиталов банков в долларах и евро, можно будет ограничивать полностью или в определенной доле внесение вкладов в уставный капитал финансовых организаций в валюте недружественных государств.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что с марта 2022 года расчеты в рублях выросли в 3,5 раза, а в валютах дружественных России государств — почти в 15 раз. Он напомнил, что, например, торговля РФ и Китая на 95 процентов ведется в нацвалютах, а доллар США назвал токсичным.

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      Дмитрий Воронин
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