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08:19, 14 июня 2024Экономика

В Госдуме заявили о токсичности доллара

Володин: от токсичного доллара отказывается не только Россия
СюжетКурс доллара:
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Госдума РФ / Global Look Press

Вашингтон окончательно подорвал доверие к доллару как к мировой резервной валюте, и от него сейчас отказывается не только Россия. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По словам спикера, незаконные санкции против российских финансовых институтов не дадут желаемого для США эффекта ввиду неизбежной дедолларизации мира. Не желая становиться заложниками американской политики, альтернативу «токсичному» доллару ищут многие суверенные государства, в частности — страны БРИКС.

«Ограничения на проведение платежей, воровство золотовалютных резервов должны заставить задуматься и другие государства о надежности хранения своих средств в американской валюте. Сейчас все страны стали понимать, что США используют свою валюту как инструмент политического давления», — отметил Володин.

По словам депутата, с марта 2022 года доля «недружественных» валют с 84,7 процента сократилась почти в пять раз, до 17,8 процента. Расчеты в российской валюте за то же время выросли в 3,5 а в деньгах дружественных РФ государств — почти в 15 раз. Так, более 90 процентов расчетов в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) проводятся именно в национальных валютах. Торговля между Россией и Китаем на 95 процентов ведется в рублях и юанях, подчеркнул он.

После того как американский Минфин ввел блокирующие санкции против Мосбиржи, российская площадка объявила о прекращении торгов долларами и евро. Центробанк впервые установил официальные курсы валют на основе внебиржевых торгов — доллар и евро потеряли около одного процента от своей стоимости.

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      Вячеслав Агапов
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