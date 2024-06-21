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19:40, 21 июня 2024Мир

Во Франции заявили о готовности поддержать Ливан на границе с Израилем

Breaking Defense: Франция поддержит ВС Ливана на границе с Израилем

Фото: Aziz Taher / Reuters

Франция поддержит Вооруженные силы (ВС) Ливана в случае размещения им своих войск на южной границе с Израилем в рамках миссии по обеспечению безопасности. Об этом сообщает Breaking Defense со ссылкой на источники.

«Ничего не произойдет без политического зеленого света. Но Франция должна быть готова поддержать расширение присутствия ВС Ливана на южной границе с Израилем, чтобы способствовать безопасности ливанского народа и его суверенитета», — рассказал французский чиновник на правах анонимности.

Он также добавил, что подобный шаг может «побудить Париж возобновить оказание международной помощи правительству Ливана».

18 июня Армия обороны Израиля заявила, что утвердила оперативные планы боевых действий для наступления в Ливане. Причиной операции является активность шиитской группировки «Хезболла» на юге Ливана, который фактически не контролируется правительством страны.

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      Дарья Устьянцева
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