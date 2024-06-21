В России собрались создать новую биржу для торгов акциями

«Ведомости»: в России хотят организовать новую биржу для торгов ценными бумагами

Новая биржа для торгов ценными бумагами в России может появиться на базе бывшей биржи «Санкт-Петербург», которая с февраля 2024 года переименована в АО «Восточная биржа им. В.В. Николаева». Об этом со ссылкой на двух собеседников в брокерских компаниях и источник, знакомый с обсуждениями, пишут «Ведомости».

На площадке будут размещаться бумаги российских эмитентов, акции компаний из дружественных стран и производные финансовые инструменты. Несколько собеседников издания утверждают, что к процессу подключен бывший гендиректор «СПБ Биржи» Роман Горюнов и участники его команды, но в Восточной бирже их вовлеченность опровергли.

Биржа «Санкт-Петербург» основана в 1991 году Виктором Николаевым, руководившем ею до своей смерти в 2021 году. До настоящего времени площадка специализировалась на товарном рынке, в том числе там идут торги нефтью и нефтепродуктами.

В феврале этого года на бирже начались структурные изменения. Помимо переименования, ее уставной капитал увеличили в 7,7 раза, до 1,7 миллиона рублей, а основное юридическое лицо сменило прописку с Санкт-Петербурга на Владивосток.

В самой компании указали, что новые проекты площадки находятся в стадии обсуждения, поэтому говорить о них рано. В то же время ее представитель признал, что начато формирование команды, ведется поиск компетентных сотрудников с опытом построения биржевой, клиринговой и депозитарной инфраструктуры.

Источники издания полагают, что Восточная биржа хочет стать альтернативой для торгов ценными бумагами на фоне того, что «СПБ Биржа» и «Мосбиржа» попали под блокирующие санкции США, из-за которых сотрудничество с площадками сопряжено с риском. Еще одной причиной называют планы Мосбиржи предоставить инвесторам прямой доступ к торгам, что угрожает интересам брокеров, поэтому профессиональные участники рынка хотели бы иметь альтернативную площадку для работы.

