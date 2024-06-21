Рогов: ВСУ атаковали Токмак в Запорожской области, сработала система ПВО

Вооруженные силы Украины атаковали Токмак в Запорожской области, после чего сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram.

«Токмак под огнем ВСУ (...) Работают системы ПВО России», — написал он.

По данным Рогова, украинские военные атаковали город при помощи реактивных систем залпового огня.

Ранее глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук сообщил, что после удара ВСУ по жилому дому в селе Любимовка Херсонской области начался пожар. По словам Филипчука, пожар тушили сами местные жители. Он также отметил, что избежать жертв удалось чудом.