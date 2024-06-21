Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:11, 21 июня 2024Бывший СССР

ВСУ использовали переданное Германией оружие для ударов по Белгородской области

Bild: ВСУ использовали переданные ФРГ САУ для ударов по Белгородской области
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали переданные Германией самоходные артиллерийские установки (САУ) Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) для ударов по Белгородской области. Об этом передает корреспондент Bild Бьерн Штрицель со ссылкой на украинских военных, сообщает издание в своем Telegram-канале.

Штрицель побывал на позициях ВСУ в Харьковской области близ границы с Россией. Он сообщил, что украинские военные маскируют САУ в лесистых местах под покровом деревьев от ударов артиллерии и БПЛА ВС России.

Дальность стрельбы переданных ФРГ Киеву установок составляет до 30 километров, в экипаж САУ входит до пяти человек. Для обстрелов российской территории используются осколочно-фугасные снаряды DM121. По словам украинских военных, установки используются для обстрела артиллерии и наступающих подразделений ВС России.

Ранее издание Politico со ссылкой на анонимных американских чиновников сообщило о разрешении Украине на удары по всем приграничным регионам России. Как сообщается, разрешение затронуло расположенные на границе с Сумской областью Украины районы.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      В Москве задержали миллиардера. В США его считали казначеем Солнцевской ОПГ

      Приговоренный к казни преступник решил найти любовь по переписке

      Ким Кардашьян в колготках сравнили в сети с пенсионеркой

      Машина с топливом подрезала пассажирский самолет в аэропорту Москвы

      В Европе захотели закрыть порты для связанных с Россией кораблей

      Европа захотела еще больше ограничить доступ россиянам

      Украина атаковала российский регион с помощью FPV-дрона

      Администрации Кривого Рога сообщила об ударе по инфраструктуре города

      Храп оказался тревожным признаком

      Обстрелявшего жителей Мариуполя украинского пулеметчика посадили на 27 лет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше