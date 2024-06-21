ВСУ использовали переданное Германией оружие для ударов по Белгородской области

Bild: ВСУ использовали переданные ФРГ САУ для ударов по Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали переданные Германией самоходные артиллерийские установки (САУ) Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) для ударов по Белгородской области. Об этом передает корреспондент Bild Бьерн Штрицель со ссылкой на украинских военных, сообщает издание в своем Telegram-канале.

Штрицель побывал на позициях ВСУ в Харьковской области близ границы с Россией. Он сообщил, что украинские военные маскируют САУ в лесистых местах под покровом деревьев от ударов артиллерии и БПЛА ВС России.

Дальность стрельбы переданных ФРГ Киеву установок составляет до 30 километров, в экипаж САУ входит до пяти человек. Для обстрелов российской территории используются осколочно-фугасные снаряды DM121. По словам украинских военных, установки используются для обстрела артиллерии и наступающих подразделений ВС России.

Ранее издание Politico со ссылкой на анонимных американских чиновников сообщило о разрешении Украине на удары по всем приграничным регионам России. Как сообщается, разрешение затронуло расположенные на границе с Сумской областью Украины районы.