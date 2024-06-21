США разрешили Украине удары по всем приграничным регионам России. Как это повлияет на ход конфликта?

Politico: США разрешили Киеву бить по целям РФ через границу

Администрация президента США Джо Байдена разрешила Вооруженным силам Украины (ВСУ) удары по всем приграничным регионам России с помощью переданного оружия, прежде всего вдоль границы с Сумской областью Украины. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на анонимных американских чиновников. В Белом доме отметили, что первоначальное разрешение затрагивало только близлежащие к Харьковской области территории.

Разрешение затронуло расположенные на границе с Сумской областью Украины районы

Чиновники прокомментировали высказывание советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о разрешении ВСУ на удары американским оружием по любой приграничной территории. Представитель Белого дома заявил 18 июня в интервью PBS, что в случае наступления ВС России в Сумской области ВСУ могут использовать переданное оружие для ударов по приграничным районам.

Фото: Leah Millis / Reuters

Собеседники сообщили, что Вашингтон разрешил использовать поставленное американцами оружие для поражения любых российских сил, переходящих границу с Украиной. По их словам, первоначально этот шаг характеризовался только в контексте продолжающегося продвижения российских военных на харьковском направлении.

Изначальное решение вызвало недовольство Украины

В конце мая Politico со ссылкой на неназванного чиновника сообщило о разрешении Украине наносить удары по целям на российской территории. Однако Белый дом выдвинул условие, что американское оружие будет использоваться лишь у границ Харьковской области. Позднее пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров в интервью The Guardian подтвердил разрешение.

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Журналисты Politico отметили, что ВСУ неоднократно использовали американское оружие для ударов по Белгороду. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявлял, что Киев понимает ограничения США на атаки вглубь территории России. Однако впоследствии украинские и европейские чиновники неоднократно обращались к Вашингтону с требованиями отменить запреты на удары.

США отказались считать решение значительным изменением

Как заявили собеседники Politico, снятие запрета на трансграничные удары не является сдвигом в политике с момента принятия решения об ударах по приграничным с Харьковской областью районам. По их словам, администрация Байдена изначально допускала такую возможность.

Это [решение] не исключало возможности нанести ответный удар другим трансграничным нападениям анонимный американский чиновник в комментарии Politico

Один из чиновников добавил, что политика недопущения ударов вглубь территории России «не изменилась». В то же время журналисты заметили изменение формулировок Салливана в сравнении с изначальным решением. Отмечается, что в конце мая речь шла прежде всего о противодействии ударам по объектам критической инфраструктуры в Харькове.