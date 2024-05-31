Офис Зеленского подтвердил разрешение США на удары по территории России

Пресс-секретарь Зеленского подтвердил разрешение США на удары по территории РФ

Администрация президента США Джо Байдена разрешила Украине наносить удары по приграничным регионам России западным оружием. Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров в интервью The Guardian.

В офисе Зеленского подтвердили информацию о разрешении на удары по российской территории переданным западным оружием. Как рассказал Никифоров, власти США одобрили использование ракетных системх HIMARS для нанесения ударов по российским войскам.

«Это существенно увеличит нашу способность противостоять наступлению России», — заявил пресс-секретарь Зеленского.

Ранее издание Politico со ссылкой на неназванного чиновника сообщило о разрешении Байдена Украине наносить удары по целям на российской территории. Власти США выдвинули условие, что американское оружие будет использоваться лишь у границ Харьковской области.