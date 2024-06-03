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22:37, 3 июня 2024Мир

В Белом доме рассказали о реакции Украины на ограничения на удары по России

Белый дом: Украина понимает указания США относительно ударов по России

Фото: Al Drago - Pool via CNP / Globallookpress.com

Украина понимает озвученные США ограничения по ударам по российской территории. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, пишет РИА Новости.

«Я готов подтвердить, что они понимают указания, которые им были даны», — сообщил он. Кирби не уточнил, планируются ли дипломатические контакты с Россией по поводу решения США разрешить украинским войскам бить американским оружием по России.

Ранее Кирби заявил, что Вашингтон позволил Киеву «точечно и ограниченно» использовать переданное оружие по российской территории для срыва атак на украинскую армию. По его словам, речь идет о прилегающих к Харьковской области районах.

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      Марина Совина
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