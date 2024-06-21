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14:33, 21 июня 2024Бывший СССР

Заместителя генпрокурора Украины отстранили после коррупционного скандала

Заместителя генпрокурора Украины отстранили после коррупционного скандала

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Заместителя генерального прокурора Украины Дмитрия Вербицкого отстранили от исполнения обязанностей после коррупционного скандала с его участием. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале офиса генерального прокурора Украины.

Как сообщается, 21 июня генпрокурор Украины издал приказ «О временном возложении обязанностей заместителя генерального прокурора» относительно Вербицкого. Чиновник стал участником коррупционного скандала после расследования находящейся в его собственности недвижимости.

«Обязанности Дмитрия Вербицкого возложены на других заместителей», — заявили в ведомстве.

Ранее Вербицкий прокомментировал обвинения в свой адрес, назвав их частью кампании по его дискредитации. По его словам, обвинения в незаконном обогащении связаны с расследованиями против нелегального игорного бизнеса.

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      Юрий Леонов
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