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09:11, 24 июня 2024Из жизни

Женщина обожглась крапивой и вызвала спасателей

В Калифорнии женщина обожглась крапивой и осталась временно парализована

Фото: Inyo County Search & Rescue

В штате Калифорния, США, женщина, занимающаяся хайкингом, осталась временно парализована после того, как обожглась крапивой на горной тропе. Об этом пишет New York Post.

Спускавшаяся с гор Сьерра-Невада женщина остановилась у ручья, чтобы набрать воды, когда почувствовала, будто ее кто-то укусил. Она пыталась продолжить путь, но ее ноги полностью онемели. Женщине удалось воспользоваться телефоном, пока он не разрядился, чтобы вызвать спасателей и отправить им свое местоположение.

Операция по спасению парализованной женщины длилась пять часов. Сначала поисковая служба пыталась подкатить к ней специальные носилки, но не смогла этого сделать из-за неровной дороги. Тогда спасателям пришлось спускать женщину с трудного участка тропы с помощью веревок. В конце концов пострадавшая была спасена, а позже вернула контроль над телом.

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Через несколько дней после произошедшего местный детектив рассказал, что ноги женщины парализовало не из-за укуса паука, как она думала, а из-за ожога крапивы. Выяснилось, что женщина обходила оставшиеся кучи снега у ручья, когда соприкоснулась с разросшимися у тропы кустами этого растения.

Ранее сообщалось, что спортсмен-любитель из Китая остался парализованным после того, как споткнулся о бездомную кошку на площадке для бадминтона. У мужчины диагностировали сложные переломы, которые привели к параличу правой ноги.

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      Юлия Юткина
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