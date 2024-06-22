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02:25, 22 июня 2024Россия

Беспилотники атаковали российский регион

Губернатор Богомаз: силы ПВО сбили два беспилотника ВСУ над регионом

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Украинские беспилотники перехватили над территорией Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.

Он рассказал, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два дрона самолетного типа над Суражским районом. По словам Богомаза, в результате атаки никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных и экстренных служб, добавил глава региона.

Ранее украинский беспилотник влетел в квартиру в многоэтажке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Инцидент произошел в населенном пункте Горловка. Никто из жителей не пострадал.

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      Марина Совина
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