Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:46, 22 июня 2024Бывший СССР

Пленный боец ВСУ рассказал о расстреле «отказников»

Пленный боец ВСУ Водян: заградотряды расстреливают украинских «отказников»

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украинские заградительные отряды расстреливают солдат, которые отказываются выполнять боевые задания. Об этом в разговоре с РИА Новости рассказал пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Водян.

По его словам, вероятность того, что «отказнику» удастся остаться в живых, мала. «Есть заградотряд, который ставится, и по возвращении на украинские позиции тебя просто могут свои расстрелять», — рассказал собеседник агентства.

Он указал, что в лучшем случае таким солдатам может грозить 10-15 лет тюрьмы. Их также могут отправить на «нулевую позицию», где они попадут под «жесткий обстрел».

Ранее командир «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) признал, что ВСУ используют заградотряды для предотвращения отступления солдат.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Лишились позиций 2014 года». На Украине заявили о прорыве Российской армии на Торецк

      Российские военные рассказали о потерях ВСУ на днепровском направлении

      В Китае ИИ создал русскую копию украинского блогера

      Названо число скрывающихся от мобилизации украинцев

      Пленный боец ВСУ рассказал о расстреле «отказников»

      Раскрыта опасность сердечной недостаточности для космических туристов

      Белорусский офицер рассказал о жестоком обращении польских силовиков с мигрантами

      Премьер Китая отменил встречу с вице-канцлером ФРГ

      Россиянам рассказали о необходимости слабого рубля

      Решение Байдена стало препятствием сделке Украины по поставкам СПГ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше