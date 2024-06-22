Пленный боец ВСУ рассказал о расстреле «отказников»

Пленный боец ВСУ Водян: заградотряды расстреливают украинских «отказников»

Украинские заградительные отряды расстреливают солдат, которые отказываются выполнять боевые задания. Об этом в разговоре с РИА Новости рассказал пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Водян.

По его словам, вероятность того, что «отказнику» удастся остаться в живых, мала. «Есть заградотряд, который ставится, и по возвращении на украинские позиции тебя просто могут свои расстрелять», — рассказал собеседник агентства.

Он указал, что в лучшем случае таким солдатам может грозить 10-15 лет тюрьмы. Их также могут отправить на «нулевую позицию», где они попадут под «жесткий обстрел».

Ранее командир «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) признал, что ВСУ используют заградотряды для предотвращения отступления солдат.