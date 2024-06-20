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03:03, 20 июня 2024Интернет и СМИ

Признание командира «Азова» показало состояние ВСУ на фронте

AC: командир «Азова» заявил о наличии у ВСУ заградотрядов на случай отступления

Признание командира «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) о наличии у украинской стороны заградительных отрядов, которые препятствуют отступлению, показало тяжелое состояние Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте. Об этом сообщает American Conservative (АС).

Издание разбирает интервью азовца украинскому телеканалу, во время которого он сообщил, что его подразделение использовали, чтобы не дать членам других частей ВСУ отступить.

«Их приходилось мотивировать. И тогда мой отряд, я тогда был командиром отряда в 500 человек, равномерно разместили по 25-километровой линии», — уточнил герой сюжета.

Автор статьи подчеркивает, что интервью дано уже после решения администрации президента США Джо Байдена отменить запрет на передачу «Азову» военной помощи, то есть оно становится яркой иллюстрацией плачевного положения украинской армии.

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      Александра Синицына
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