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00:36, 15 июня 2024Мир

На Украине заявили о проверке «Азова» правительством США

Постпред Украины при ООН Кислица: США не нашли нарушений при проверке «Азове»

Фото: Alina Smutko / Reuters

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что правительство США проверило «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Его слова приводит РИА Новости.

Кислица подчеркнул, что США не нашли нарушений при проверке «Азова». По словам дипломата, Киев приветствует соответствующее заключение.

«Мы также высоко ценим тот факт, что 12-я бригада национальной гвардии Украины прошла проверку правительства США, и никаких доказательств нарушений со стороны бригады "Азов", которые могли бы помешать оказанию военной помощи этому подразделению, не было обнаружено», — сообщил он.

11 июня The Washington Post со ссылкой на Госдепартамент сообщила, что администрация США сняла запрет на поставки вооружений «Азову». Теперь он будет иметь доступ к американскому оружию, как и любое другое подразделение ВСУ, поскольку бригада, как утверждается, прошла проверку Госдепа, не обнаружившего «никаких доказательств» нарушений.

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      Марина Совина
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