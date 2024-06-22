Десятки взрывов прогремели в Донецке

Более 20 мощных взрывов прогремели в Донецке

Более двух десятков мощных взрывов прогремели в Донецке при попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести удар по городу. Об этом со ссылкой на собственного корреспондента в городе сообщает ТАСС.

В оперативных службах Донецкой народной республики сообщили агентству, что некоторые из громких звуков связаны с работой российской системы противовоздушной обороны.

Официальных данных о разрушениях и погибших не приводится. При этом, по данным Telegram-канала Mash на Донбассе, несколько человек все же получили ранения.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что ВСУ при ударах используют ракеты ATACMS.